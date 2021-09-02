Рожков: пловец Жданов станет знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия Паралимпиады

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Пловец Роман Жданов станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.
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"Сегодня Роман Жданов был утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио, - заявил Рожков. - Роман успешно выступает на Играх и в данный момент завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых рекорда мира".
"Выбор знаменосца был затруднителен, - добавил Рожков. - В команде много спортсменов, которые смогли проявить себя и показать высокий результат".
Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.
Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится 5 сентября.