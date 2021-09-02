Участники Игр в Токио пятиборцы Лифанов и Губайдуллина выступят на Кубке президента РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Участники Олимпийских игр в Токио Александр Лифанов и Гульназ Губайдуллина выступят на Кубке президента РФ по современному пятиборью, который пройдет 12 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

В соревнованиях примут участие 24 пятиборца (12 мужчин и 12 женщин) из 11 стран, которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе. Главный трофей турнира, Кубок президента Российской Федерации, получит одна из 12 смешанных команд, чьи спортсмены наиболее успешно выступят в личных соревнованиях.

"На правах хозяина соревнований от России будут заявлены четыре спортсмена. Это Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина, Егор Громадский и Аделина Ибатуллина. Распределение по командам будет сделано тренерами позднее", - заметил собеседник ТАСС.

Кубок президента РФ в 2021 году будет разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.

На Олимпиаде в Токио Лифанов, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в личном первенстве, показал десятый результат, чемпионка мира 2017 года Губайдуллина из-за проблем с лошадью финишировала 32-й.