Пловец Скалиух стал бронзовым призером Паралимпиады на дистанции 100 м баттерфляем

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Скалиух завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио.

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Он преодолел дистанцию за 1 минуту 0,54 секунды. Чемпионом Игр с мировым рекордом стал австралиец Уильям Мартин (57,19), он обновил достижение, установленное им же ранее в квалификации (58,14). Серебряная награда на счету итальянца Симоне Барлаама (59,43).

Спортсмены выступали в категории S9, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (различные формы инвалидности, в том числе ампутации и церебральный паралич).

Скалиуху 27 лет. Он является четырехкратным чемпионом мира, плаванием начал заниматься в 2001 году в Таганроге, является заслуженным мастером спорта России.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 32 золотые, 20 серебряных и 39 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (75-44-37), вторыми идут британцы (32-26-32). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.