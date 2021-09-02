Олимпийская чемпионка Егорян рассказала, что пока не думает о возвращении в фехтование

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян пока не думает о возобновлении карьеры после рождения ребенка. Об этом она заявила во время марафона "Новое знание".

Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Олимпиаду в Токио 27-летняя спортсменка пропустила, в мае она родила ребенка.

"На данный момент я не могу точно сказать, что будет в будущем, - сказала Егорян. - Сейчас я стала мамой, у меня замечательный сын, любимый муж, и я стараюсь не думать, как вернуться в спортзал и проводить там время с утра до вечера".

"Две олимпийские медали - замечательно, далеко не каждый достойный спортсмен получает такую награду. Мне этого достаточно, у меня нет личной медали с чемпионата мира, но в моем случае этого и не нужно, я доказала себе, что способна прийти к своей цели - олимпийскому золоту. Доказывать другим людям - не так интересно. У меня появляются другие интересы, сейчас мой главный интерес - семья. Если я не смогу совмещать семью и спорт, то останусь в семье", - добавила спортсменка.

При этом Егорян подчеркнула, что решения об окончании карьеры она еще не приняла. "Я не говорю, что ухожу из спорта, просто сейчас жизненные приоритеты другие", - отметила она.