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ЧМ-2022 по футболу

Супруга Карпина рассказала о его состоянии после дебюта в сборной России

Жена главного тренера национальной команды считает ничью в матче с хорватами неплохим результатом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья рассказала, что специалист после матча против команды Хорватии чувствовал себя уставшим. Об этом она сообщила журналистам.

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В среду российские футболисты под руководством Карпина сыграли вничью с хорватами со счетом 0:0 в отборочном матче чемпионата мира, встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Эта игра стала первой для Карпина в качестве главного тренера российской национальной команды.

"Волнительно, но неплохо для дебюта, очень неплохой результат, - сказала Карпина. - Конечно, нужно было дожимать, но новый тренер, новая команда, можно сказать, все новое. Будем надеяться, что ребята к следующим матчам дожмут - не все сразу, наверное".

"Как он [Карпин] после дебюта? Уставший, но такой режим - только в час ночи вышел с пресс-конференции, мы созвонились. Он никогда не звонит за 30 минут до игры, потому что полностью в работе находится. Он пишет, когда на стадион едет: мы немного общаемся из автобуса, а когда он на стадионе, то никаких звонков и контактов - полностью погружен в работу", - добавила она.

Супруга главного тренера сборной России сообщила, что не сможет присутствовать на домашнем матче с командой Мальты. "Мы сегодня улетаем на Кипр и приезжаем только 8 сентября. Это единственный матч, который я не смогу посетить, но буду болеть оттуда", - заметила она.

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Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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