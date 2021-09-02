Колосков: Карпин хочет привить игрокам сборной России атакующий футбол

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Валерию Карпину удался дебют в качестве главного тренера сборной России, по игре с хорватами видно, что он хочет привить команде атакующий футбол. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В среду сборная России на своем поле сыграла вничью с серебряными призерами чемпионата мира 2018 года хорватами. Матч прошел в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Для Карпина это был первый матч во главе российской сборной - в июле он занял пост главного тренера, освободившийся после отставки Станислава Черчесова.

"Результат вполне приемлемый, мы играли с командой, которая изначально считалась фаворитом в нашей группе, все специалисты заранее отдавали Хорватии первое место. Но практика показала, что с ней не просто можно играть на равных, но и побеждать. Моментов для взятия ворот у сборной России было немного, но они были", - сказал Колосков.

"Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич свою команду очень хорошо знает, знает возможности игроков. У Карпина же было всего три полноценных тренировочных дня, этого мало. Но он сумел найти правильное сочетание игроков, что тоже можно считать значимым достижением для Карпина, с учетом того, что он впервые увидел игроков на практике. Меня, как и многих других, удивило отсутствие в стартовом составе чистых нападающих, но игра показала, что у Карпина есть желание привить вкус к атакующей игре", - добавил он.

Колосков отметил, что при определении стартового состава Карпин "исходил из возможностей сборной Хорватии". "Будем считать, что дебют удался. Теперь все зависит от нас: ничья сборных Словении и Словакии увеличила наши шансы занять первое место в группе, но при условии, что в оставшихся матчах наша команда выиграет", - отметил он.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра.