"Зенит" обратился в РФС и УЕФА с просьбой помочь в разрешении ситуации с иностранцами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" обратился в Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы разрешить вопрос по ситуации с участием латиноамериканских игроков в матче Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на требование "Зенита" о возвращении в клуб игроков сборной Бразилии Клаудиньо и Малкома.

"Зенит" обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам - УЕФА, РФС, РПЛ - с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Челси", - сказал Медведев. - Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположения национальных сборных, так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов fair play для всех участников".

"Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля", - добавил гендиректор "Зенита".

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом" запланирован на 14 сентября, встреча должна пройти в Лондоне.