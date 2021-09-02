Пловчиха Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина стала серебряным призером в плавании на дистанции 100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Пловец Емельянцев завоевал серебро Паралимпийских игр на дистанции 100 м на спине

Шабалина показала результат 1 минута 6,85 секунды. Золотая и бронзовая медали на счету британок Бетани Фёрт (1.05,92) и Джессики-Джейн Эпплгейт (1.07,93) соответственно.

Спортсменки выступали в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

Шабалиной 26 лет, до этого она завоевала в Токио три золотые медали (100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием). Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Плаванием начала заниматься в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании.

В медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 32 золотые, 22 серебряные и 39 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (76-44-37), вторыми идут британцы (33-26-34). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.