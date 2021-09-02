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Сборные по футболу

Супруга Карпина рассказала, как поменялась жизнь семьи после его прихода в сборную России

Дарья Карпина отметила, что теперь к тренеру приковано гораздо больше внимания

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья рассказала, что после того, как специалист возглавил национальную команду, к нему стало больше внимания со стороны болельщиков. Об этом она рассказала журналистам.

Карпин возглавил сборную России в конце июля, заключив контракт с Российским футбольным союзом до конца года.

"Внимания, конечно, стало больше, потому что ранее это было одно место - "Ростов", "Спартак", другие клубы. А сейчас больше комментариев на всю страну, больше внимания. Соответственно, больше недовольных, пытаемся привыкнуть", - сказала она.

Сборная России под руководством Карпина сыграла вничью в его дебютном матче в отборе на чемпионат мира против хорватов в Москве (0:0). В следующем матче россияне 4 сентября на выезде сыграют против команды Кипра.

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