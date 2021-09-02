Мацуев надеется, что футболисту Захаряну удастся сохранить свою свежесть и креативность

"Из приятного - конечно, Захарян, игра которого вселяет надежду, у нас появляется талантливая молодежь вопреки всему, - сказал Мацуев. - Главное, чтобы из этого таланта вырос большой и серьезный игрок, желаю ему не потерять эту свежесть, огонь, креативность. Нужно подключать наших молодых футболистов к основному составу - тех же [Константина] Тюкавина и [Дениса] Макарова, которого в этот раз не получилось вызвать".

"Если брать то, что не пропустили, - это хорошо, но то, что не забили, усложняет нам жизнь, потому что из всех сборных Хорватии, которых я когда-либо видел, эта - слабейшая, и я уверен, что с игрой, которую мы показывали весной, когда играли отборочный цикл, такую Хорватию мы бы обыграли, - отметил народный артист России. - Первое, что бросалось в глаза, - отсутствие нападающих в первом тайме, я понимаю, чем вызвана эта осторожность, ведь у нас еще ничего не наработано, это были больше эмоции, потому что за три дня даже волшебник ничего кардинального не сделает. Нельзя сказать, что мы играли в смелый футбол, который нам был обещан, поэтому будем делать выводы после заключительного матча отбора".

В турнирной таблице отборочной группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). "Сейчас положение в группе такое, что любая команда еще имеет шансы на выход [из группы], поэтому всегда опасно говорить, что битва предстоит только с Хорватией. Они, конечно, вице-чемпионы мира, но мы понимаем, что сейчас уровень всех команд в Европе уравнивается и нельзя думать, что в матче с Кипром или Мальтой будут легкие прогулки. Каждый матч, как последний, надо выходить на бой вне зависимости от ранга соперника и его рейтинга, надо биться, так как любая команда сейчас может обыграть любую, поэтому понятно, что шансы не потеряны, эмоции есть, главное, чтобы они вылились в атакующий футбол и результат", - добавил Мацуев.