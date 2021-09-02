Пловец Скалиух посвятил медаль Паралимпиады своей семье

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Александр Скалиух бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио посвятил своей семье. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

В четверг Скалиух стал третьим в плавании на дистанции 100 м баттерфляем.

"Несмотря на то что нас в 2016 году отстранили от Паралимпийских игр, я заставил себя тренироваться дальше. Хотя в 2015 году я выиграл четыре золота на чемпионате мира и надеялся повторить результат на Паралимпиаде. Но нас отстранили, и эмоционально я очень сильно упал духом. Но удержался и заставил себя тренироваться. Когда в 2019 году нас впервые допустили на чемпионат мира, у меня появилась цель, появилась надежда, и в Токио я наконец-то попал в тройку призеров и очень этому рад", - сказал Скалиух.

"Я несказанно рад, что на своей первой Паралимпиаде завоевал первую награду. Меня всю жизнь очень поддерживала моя семья, папа, мама, брат, поэтому медаль я хочу полностью посвятить им, их поддержке и отваге. Не всегда у меня получалось, но семья меня только поддерживала и помогала во всем. Они для меня сделали все, и я хотел показать, что они не зря старались ради меня. И мои близкие друзья меня очень поддерживают", - добавил он.

Чемпионом Игр с мировым рекордом стал австралиец Уильям Мартин, серебряная награда на счету итальянца Симоне Барлаама.

"Проплыв утром, я понял, что у меня осталось много сил, - рассказал Скалиух. - И первую половину дистанции решил проплыть быстрее, а на второй терпеть. Так и получилось, но в конце меня накрыло, не хватило сил доработать, но это мы исправим. Самое главное - я доплыл до медали. Я слышал поддержку нашей команды с трибун, и это меня вдохновляло. И когда увидел, что третий, то понял - не зря трудился столько лет и старался добиться цели. И наконец-то я на Паралимпиаде и с медалью".