Призер Паралимпиады пловец Ленский рассказал о конкуренции в своей дисциплине

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпийских игр в плавании на дистанции 400 м вольным стилем Вячеслав Ленский рассказал, что в последнее время в его программе была высокая конкуренция. Об этом он заявил журналистам.

Результат Ленского в финальном заплыве составил 5 минут 4,84 секунды. Победу одержал бразилец Талиссон Энрике Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70). Другой россиянин, Андрей Граничка, финишировал четвертым (5.05,30). Спортсмены выступали в категории S6, в котором представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Эмоции еще не пришли, потому что все эмоции оставил на дистанции, - сказал Ленский. - Пока даже не пришло осознание того, что я это сотворил. Мы с тренером очень долго шли к этой награде, очень хорошо были готовы в 2016 году, но в силу определенных обстоятельств не смогли поехать на ту Паралимпиаду. Сейчас это случилось, я выиграл бронзовую медаль, и это круто, но мы очень много работали, я считаю это заслуженным результатом".

"Я предполагал раскладку по дистанции, но когда прыгнул, то забыл, как плыл в полуфинале, и просто на каждой сотне отдавал все силы, чтобы догнать соперников и удержать эту бронзу. И когда я увидел, что третий, нахлынула радость: конкуренция была очень серьезной, за три месяца до Игр очень сильно стрельнули в результатах бразилец и мексиканец. И я в мировом рейтинге с третьего места опустился на шестое. Надеюсь, что в какой-то степени прославил Самарскую область и она будет мне благодарна, ведь она не зря вкладывала в меня силы", - добавил спортсмен.