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Футбол в России

Вратарь Крицюк перешел из португальского "Жил Висенте" в "Зенит"

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон
Станислав Крицюк Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Станислав Крицюк
© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Вратарь Станислав Крицюк перешел из португальского футбольного клуба "Жил Висенте" в петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

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Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на год.

Ранее журналист Sky Sports Фабрицио Романо в Twitter сообщал, что сумма сделки составит €4 млн. По информации портала Transfemarkt, соглашение Крицюка с "Жил Висенте" было рассчитано до июня 2024 года.

Крицюк с 2013 года представлял португальскую "Брагу", проведя один сезон в аренде в "Риу Аве", после чего в 2016 году перешел в "Краснодар". За российский клуб он выступал на протяжении четырех лет, в 2020 году ушел в португальский "Белененсеш", сменив его в июле на "Жил Висенте". В текущем сезоне он провел во всех турнирах шесть матчей, из которых три отыграл на ноль, а в других пропустил четыре мяча.

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