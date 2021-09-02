Вратарь Крицюк перешел из португальского "Жил Висенте" в "Зенит"

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на год.

Ранее журналист Sky Sports Фабрицио Романо в Twitter сообщал, что сумма сделки составит €4 млн. По информации портала Transfemarkt, соглашение Крицюка с "Жил Висенте" было рассчитано до июня 2024 года.

Крицюк с 2013 года представлял португальскую "Брагу", проведя один сезон в аренде в "Риу Аве", после чего в 2016 году перешел в "Краснодар". За российский клуб он выступал на протяжении четырех лет, в 2020 году ушел в португальский "Белененсеш", сменив его в июле на "Жил Висенте". В текущем сезоне он провел во всех турнирах шесть матчей, из которых три отыграл на ноль, а в других пропустил четыре мяча.