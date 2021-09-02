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Паралимпиада в Токио

Россиянки выиграли серебро Паралимпийских игр в комбинированной эстафете 4х100 м

Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян уступили победившим американкам 3,15 секунды
Ани Палян Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Ани Палян
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российские пловчихи Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян завоевали серебряные медали Паралимпийских игр в Токио в комбинированной эстафете 4х100 метров.

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Россиянки показали результат 4 минуты 55,55 секунды. Первой финишировала команда США (4.52,40), третьей - сборная Австралии (4.55,70). Пловчихи соревновались в категориях с S5 по S10, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Гонтарь 20 лет, она является многократным победителем и призером чемпионатов России. На Паралимпиаде в Токио спортсменка завоевала золото в плавании на 50 м вольным стилем. Палян 31 год, она является обладательницей бронзовой медали Игр в Лондоне, а также многократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы. С 2014 года спортсменка входит в состав паралимпийской сборной.

Ищиуловой 16 лет, она четыре раза становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира. Ранее на Играх в Токио спортсменка выиграла золотую медаль в плавании на 50 метров вольным стилем. Сидоренко 18 лет, он является чемпионкой России. Сидоренко входит в состав паралимпийской сборной с 2020 года .

Российские спортсмены, на счету которых 32 золотые, 23 серебряные и 40 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (76-45-43), вторыми идут британцы (33-27-34). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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