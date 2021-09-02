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Паралимпиада в Токио

Мужская сборная России по волейболу сидя обыграла бразильцев и вышла в финал Паралимпиады

В матче за золотые медали россияне сыграют с победителем встречи между командами Ирана и Боснии и Герцеговины

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу сидя обыграла команду Бразилии и вышла в финал паралимпийского турнира.

Матч закончился со счетом 3-1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19) в пользу российских волейболистов. В финале они сыграют с победителем встречи между командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

На групповом этапе паралимпийского турнира команды были разделены на два квартета, из которых в полуфинал вышли по две лучшие сборные. Команда России заняла первое место в группе А, второй стала сборная Боснии и Герцеговины. В группе В лучшей стала команда Ирана, бразильцы вышли в плей-офф со второго места.

Финальная игра турнира и матч за третье место пройдут 4 сентября. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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