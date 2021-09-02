Емельянцев отметил, что мог и не выиграть медаль, если бы Паралимпиада проходила год назад

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в плавании россиянин Вячеслав Емельянцев мог и не выиграть медаль, если бы соревнования проводились год назад. Об этом он рассказал журналистам.

Результат Емельянцева на дистанции 100 м на спине составил 59,05 секунды. Победителем с паралимпийским рекордом стал австралиец Бенджамин Хэнс (57,73), который обновил свое достижение, установленное ранее в квалификации. Бронзовую награду завоевал британец Рис Данн (59,97). Спортсмены выступали в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

"Я полностью доволен тем, как провел финал, выложился по максимуму, - сказал Емельянцев. - На первом "полтиннике" экономил силы, а на втором уже начал работать по полной, и результатом стало второе место. Я очень рад, потому что утром кое-как зашел в финал с восьмым временем, на тоненького, как говорится, но в финале показал все то, к чему готовился. Мальчик, который сегодня выиграл, появился совершенно недавно, в пандемийный год, и если бы Паралимпиада прошла на год раньше, его бы не было".

"Но это жизнь, он здесь, и конкуренция заметно возросла. Я выиграл здесь серебро и бронзу, и это меня вдохновляет. Потому что если сравнивать с результатами 2016 года, то победители тех Игр сегодня не попали бы даже в тройку. Понимаете, как все изменилось, и поэтому я доволен своими результатами в Токио", - добавил он.

Емельянцеву 27 лет, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы. Россиянин начал заниматься спортом в 2000 году в Екатеринбурге, пробовал свои силы в фигурном катании. В свободное время изучает агрономию.