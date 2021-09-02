Пловец Даниленко заявил, что не рассчитывал выиграть три медали на Паралимпийских играх

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Даниленко, который завоевал три медали в плавании на Паралимпийских играх в Токио, сообщил, что не рассчитывал на такой результат перед началом соревнований из-за высокой конкуренции. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг Даниленко стал обладателем бронзовой медали в плавании на дистанции 50 м на спине в категории S2 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата), показав результат 59,47 секунды. Чемпионом стал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо (53,96), вторым - чилиец Альберто Абарса (57,76).

"Я очень рад, потому что показал хороший и классный для меня результат. На "полтиннике" очень большая конкуренция, и я справился с задачей, выиграв бронзовую медаль. Это был мой заключительный старт на Паралимпийских играх в Токио, и все прошло отлично. Я хочу сказать большое спасибо всем своим близким, друзьям и, конечно, своим тренерам", - сказал Даниленко.

Он принес сборной России первую медаль Игр в Токио, став бронзовым призером в плавании на 100 м на спине. Позднее он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м вольным стилем.

"Это были мои первые Паралимпийские игры, и очень круто, что я в них поучаствовал, еще и выиграл три медали. Я не очень рассчитывал на такой результат перед соревнованиями, потому что мы видели, какая жесткая идет конкуренция, и то, что мы завоевали медали, это супер. Будем стремиться к лучшему и готовиться к Паралимпиаде в Париже. Я очень рад тому, что не стою на месте, а улучшаю свои результаты, это супер", - добавил спортсмен.

Даниленко 21 год. Спортсмен является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы. Даниленко начал заниматься спортом в петербургском спорткомплексе "Гаванская", пробовал свои силы в шашках.