Все медали в семью. История любви фехтовальщиков Алены Евдокимовой и Максима Шабурова

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Спорт свел немало судеб, паралимпийский не исключение. В российской паралимпийской сборной свадьбы играли легкоатлеты Николь Родомакина и Никита Прохоров, биатлонистка и лыжница Анна Бурмистрова и волейболист Виктор Миленин, хоккеист Дмитрий Лисов и хоккеистка Екатерина Орфанова, всех не перечесть. В нынешней паралимпийской сборной на Играх в Токио тоже есть будущие муж и жена - фехтовальщики Максим Шабуров и Алена Евдокимова готовятся сыграть свадьбу в октябре.

Максим Шабуров на Играх вошел в историю как спортсмен, завоевавший для сборной России первую золотую медаль в командном фехтовании, а также стал серебряным призером Паралимпиады. Рожденный с детским церебральным параличом, следствием которого являются тремор и раскоординация, спортсмен добился успеха в сложнейшем виде спорта. Он один из самых молодых и веселых членов команды, от его шуток улыбаются старшие, умудренные опытом коллеги, где он - там смех. После тяжелейшего финала в индивидуальном турнире Шабуров развлекал журналистов рассказами о том, как в детстве бился на палках, а в садике играл роль Кота в сапогах.

Алена более сдержанная, но не менее упорная - добилась бронзы в командном турнире вместе с Юлией Майей и Викторией Бойковой. В полуфинале они уступили сборной Китая, после чего пошутили - "мужская банда" должна с китайцами справиться в финале, тем более что там будет выступать жених Алены.

Они познакомились совсем юными: "Нас свел спорт, мы встретились, мы маленькие еще были, мне всего 14 исполнилось, я только фехтованием начал заниматься - приехал на второе свое первенство России, и там появилась она. Потом сборы за сборами, мы общались, интересы были общими, все совпало. Встречаться начали года два назад", - сказал Шабуров.

Предложение Шабуров сделал полтора года назад - перед Паралимпиадой, запланированной на 2020 год, зимой 2019 года: "Встал на колено, подарил кольцо. Планировал - выступим, потом поженимся. Она сразу согласилась".