Все медали в семью. История любви фехтовальщиков Алены Евдокимовой и Максима Шабурова

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Спорт свел немало судеб, паралимпийский не исключение. В российской паралимпийской сборной свадьбы играли легкоатлеты Николь Родомакина и Никита Прохоров, биатлонистка и лыжница Анна Бурмистрова и волейболист Виктор Миленин, хоккеист Дмитрий Лисов и хоккеистка Екатерина Орфанова, всех не перечесть. В нынешней паралимпийской сборной на Играх в Токио тоже есть будущие муж и жена - фехтовальщики Максим Шабуров и Алена Евдокимова готовятся сыграть свадьбу в октябре.
Максим Шабуров на Играх вошел в историю как спортсмен, завоевавший для сборной России первую золотую медаль в командном фехтовании, а также стал серебряным призером Паралимпиады. Рожденный с детским церебральным параличом, следствием которого являются тремор и раскоординация, спортсмен добился успеха в сложнейшем виде спорта. Он один из самых молодых и веселых членов команды, от его шуток улыбаются старшие, умудренные опытом коллеги, где он - там смех. После тяжелейшего финала в индивидуальном турнире Шабуров развлекал журналистов рассказами о том, как в детстве бился на палках, а в садике играл роль Кота в сапогах.
Алена более сдержанная, но не менее упорная - добилась бронзы в командном турнире вместе с Юлией Майей и Викторией Бойковой. В полуфинале они уступили сборной Китая, после чего пошутили - "мужская банда" должна с китайцами справиться в финале, тем более что там будет выступать жених Алены.
Они познакомились совсем юными: "Нас свел спорт, мы встретились, мы маленькие еще были, мне всего 14 исполнилось, я только фехтованием начал заниматься - приехал на второе свое первенство России, и там появилась она. Потом сборы за сборами, мы общались, интересы были общими, все совпало. Встречаться начали года два назад", - сказал Шабуров.
Предложение Шабуров сделал полтора года назад - перед Паралимпиадой, запланированной на 2020 год, зимой 2019 года: "Встал на колено, подарил кольцо. Планировал - выступим, потом поженимся. Она сразу согласилась".
Алена не только согласилась выйти замуж за Максима, но и выразила готовность на переезд из Москвы в Новосибирск: "Родители, конечно, поначалу не в восторге были, мама особенно не оценила, но потом узнали друг друга поближе, все уже с улыбкой воспринимается. Мы ведь не любительским, а профессиональным спортом занимаемся, а значит, нужно организовывать переход, чтобы жить вместе".
Медали в семейную копилку
Паралимпиаду перенесли на год, благодаря чему Максим и Алена прожили женихом и невестой еще год. Выступать в одном виде спорта отношения им не мешают, разве что переживаний чуть больше. "Если я вижу, что она борется и выигрывает, заряжаюсь от этого. Хотя она не любит, когда я смотрю, как она фехтует, но я болею за нее всем сердцем. А вообще фехтовать лучше, чем болеть - сердце просто выпрыгивает", - сказал Шабуров.
Все медали у спортсменов идут уже в семейную копилку. "Аленка так мне и сказала после выступления - все, все медали в семью, все в бюджет, куда отдыхать полетим?" Мы девять лет к этому шли, и хорошо, что результат все-таки есть, - подчеркнул Шабуров. - Сейчас приедем, сыграем свадьбу, отдохнем и все по новой - у нее первенство России, у меня чемпионат Европы. На свадебное путешествие 10 дней, и все - готовимся к Парижу".