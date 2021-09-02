"Спартак" попросил Роспотребнадзор смягчить ограничения по допуску болельщиков

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить разрешенное число зрителей на ближайших домашних матчах. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Мы направили письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить квоту хотя бы в четыре-пять раз. Билетная программа на игры будет опубликована, как только будет ответ", - сказал Зеленов.

Матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги в Москве разрешено посещать не более 3 тыс. человек. "Спартак" 11 сентября сыграет с "Химками" в рамках чемпионата России, 15 сентября встретится с польской "Легией" в Лиге Европы.