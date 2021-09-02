Свирин примет участие в выборах президента Федерации гребного спорта России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин будет участвовать в выборах главы ФГСР, которые пройдут 9 октября в Москве. Об этом Свирин сообщил ТАСС.

На отчетно-выборной конференции пройдут также выборы вице-президента, ответственного секретаря, членов президиума организации и контрольно-ревизионной комиссии ФГСР. Также будет представлен отчет президиума федерации и нынешней контрольно-ревизионной комиссии.

"Я буду участвовать в выборах", - сказал Свирин. Он является чемпионом Олимпийских игр 2004 года.

Предыдущая отчетно-выборная конференция организации состоялась 28 декабря, на пост президента был переизбран Свирин, впервые возглавивший ФГСР осенью 2016 года.

На Олимпиаде в Токио, которая завершилась 8 августа, российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек). До Игр в Токио последний раз россияне выигрывали олимпийские награды в академической гребле в 2004 году.