{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Свирин примет участие в выборах президента Федерации гребного спорта России

Олимпийский чемпион является действующим главой организации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин будет участвовать в выборах главы ФГСР, которые пройдут 9 октября в Москве. Об этом Свирин сообщил ТАСС.

На отчетно-выборной конференции пройдут также выборы вице-президента, ответственного секретаря, членов президиума организации и контрольно-ревизионной комиссии ФГСР. Также будет представлен отчет президиума федерации и нынешней контрольно-ревизионной комиссии.

"Я буду участвовать в выборах", - сказал Свирин. Он является чемпионом Олимпийских игр 2004 года.

Предыдущая отчетно-выборная конференция организации состоялась 28 декабря, на пост президента был переизбран Свирин, впервые возглавивший ФГСР осенью 2016 года.

На Олимпиаде в Токио, которая завершилась 8 августа, российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек). До Игр в Токио последний раз россияне выигрывали олимпийские награды в академической гребле в 2004 году.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в Англии
Нурмагомедов заявил, что еще месяц назад знал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Бывший чемпион UFC считает, что английский клуб подходит португальцу больше, чем "Ювентус"
Нурмагомедов заявил, что еще месяц назад знал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Читать полностью