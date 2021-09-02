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Футбол в Англии

Нурмагомедов заявил, что еще месяц назад знал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Бывший чемпион UFC считает, что английский клуб подходит португальцу больше, чем "Ювентус"
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Криштиану Роналду месяц назад сообщил Хабибу Нурмагомедову о своем переходе в "Манчестер Юнайтед". Об этом бывший чемпион UFC рассказал в четверг во время марафона "Новое знание".

Португальский нападающий вернулся в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет. Переход Роналду из "Ювентуса" был оформлен в конце августа.

"Еще месяц назад примерно он сказал мне, что перейдет в "Манчестер", - сказал Нурмагомедов. - Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что "Манчестер" больше подходит ему, чем "Ювентус".

В среду 36-летний Роналду стал рекордсменом по числу голов за национальные команды - он обогнал иранца Али Даеи, забив в матче с ирландцами 110-й и 111-й голы за сборную Португалии.

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Криштиану РоналдуНурмагомедов, Хабиб АбдулманаповичФутбол в Англии
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