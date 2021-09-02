Матч "Ростова" против "Краснодара" на "Ростов-Арене" смогут посетить до 5 тыс. зрителей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Домашний матч футбольного клуба "Ростов" в 7-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" на "Ростов-Арене" смогут посетить до 5 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

В августе РПЛ объявила, что временно приостановила действие сертификата "Ак Барс - Арены" в Казани и "Ростов-Арены" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Позднее в пресс-службе клуба ТАСС сообщали, что "Ростов" готовится принять "Краснодар" на домашнем стадионе.

"Матч против "Краснодара" пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей, - говорится в заявлении. - Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева позволит посетить матч "Ростов" - "Краснодар" 13 сентября пяти тысячам болельщиков только при наличии QR-кода, который подтверждает отсутствие коронавирусной инфекции, и документа, удостоверяющего личность".

Матч 7-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Краснодаром" состоится 13 сентября, начало - в 19:30 мск. После шести игр "Ростов" с пятью очками в активе занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар", на счету которого девять очков, располагается на седьмой строчке.