Нурмагомедов заявил, что планирует увеличить количество рабочих мест в Дагестане

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшие пять лет планирует заняться увеличением количества рабочих мест в Дагестане. Об этом бывший чемпион UFC рассказал в четверг во время марафона "Новое знание".

Ранее, общаясь с журналистами, Нурмагомедов заявлял, что главной проблемой республики считает безработицу.

"В 2019 году я уже начал готовиться к уходу, подготавливал почву. У меня в Дагестане 350 рабочих мест, но я хочу, чтобы было больше, в следующие пять лет хочу сделать 5 тыс. рабочих мест. Я люблю Дагестан, хотя могу купить дом в Калифорнии или в хваленом Дубае, но я всегда ищу любую возможность, чтобы вернуться", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года и трижды защитил титул. Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры.