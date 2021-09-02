Тхэквондист Сидоров рассказал, что у него тряслись ноги перед выступлением на Паралимпиаде

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российский тхэквондист Даниил Сидоров переживал перед выступлением на Паралимпийских играх в Токио, но сумел побороть нервы и завоевал медаль. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Сидоров победил француза Бофа Конга в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории до 61 кг. "Были другие намерения и цели, на другую медаль, но сейчас эмоции не плохие. Так сегодня получилось, и значит, так должно было быть, впечатления все равно остались хорошие. Медаль все равно медаль, какая бы она ни была", - сказал Сидоров.

"Свою медаль посвящаю маме, она очень сильно переживала и переживает. Но хоть как-то удалось ее порадовать, - добавил Сидоров. - Сейчас дам себе чуть-чуть отдохнуть, потом продолжу готовиться к следующей Паралимпиаде".

Сидорову 22 года, он является серебряным призером мирового первенства, на его счету золотая и серебряная медали чемпионатов Европы. Сидоров занимается тхэквондо с 2010 года, он также пробовал свои силы в боксе и плавании.

"Честно говоря, не знал про традицию с обменом значков на Играх, а потом уже подходил к спортсменам из разных стран, общались, менялись, все ребята дружелюбные, - рассказал спортсмен. - Здесь другая атмосфера, был такой момент - выходишь на выступление, вокруг тебя темнота и камеры. Подходил к своему месту, и немного тряслись ноги, только одна мысль была в голове: только бы победить, только бы золотая медаль. Но сейчас радуюсь тому, что есть".

Сидоров завоевал вторую медаль российских тхэквондистов на Играх в Токио. Ранее в четверг Анна Поддубская победила украинку Викторию Марчук в поединке за бронзовую медаль Игр в весовой категории до 49 кг. Российские тхэквондисты выступали в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.