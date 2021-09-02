Семак: Виллаш-Боаш покинул "Зенит", поскольку не видел в премьер-лиге перспектив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш уехал из России, поскольку не видел в лиге перспектив из-за лимита на легионеров. Об этом во время марафона "Новое знание" рассказал нынешний главный тренер команды, входивший в тренерский штаб Виллаш-Боаша Сергей Семак.

"Я уже говорил, что всегда являлся противником лимита. Виллаш-Боаш же сказал, что не видит здесь перспектив. "До свидания, я уезжаю", - так он сказал", - вспомнил Семак.

Виллаш-Боаш возглавлял команду с 2014 по 2016 год, выиграл чемпионат страны (2015), кубок (2016) и суперкубок (2015). При нем в премьер-лиге действовал формат лимита "6+5" (не более шести легионеров на поле).