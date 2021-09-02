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Летние олимпийские виды спорта

Юниорская сборная России по волейболу не сумела завоевать бронзовые медали чемпионата мира

Россияне уступили команде Ирана со счетом 2-3

ТАСС, 2 сентября. Сборная России по волейболу проиграла команде Ирана в матче за бронзовые медали юниорского чемпионата мира (игроки не старше 19 лет). Турнир проходит в Иране.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:14, 22:25, 27:25, 21:25, 15:6) в пользу иранских волейболистов. В финале, который пройдет позднее в четверг, встретятся команды Польши и Болгарии.

Юниорский чемпионат мира проводится раз в два года. В 2019 году на турнире в Тунисе победу одержала команда Италии, обыграв в финале россиян. Чаще всех победу на турнире одерживали волейболисты Бразилии - шесть раз, также в активе сборной одна серебряная награда. Россияне трижды становились победителями первенства, занимая по этому показателю второе место, команда дважды становилась второй и один раз третьей.

В последний раз сборная России побеждала в 2013 году в Мексике, тогда в финале она обыграла команду Китая.

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Летние олимпийские виды спорта
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