Международный благотворительный турнир по гольфу пройдет в Красногорске 10 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Международный благотворительный турнир по гольфу состоится 10 сентября в подмосковном Красногорске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

"10 сентября в Moscow Country Club в поселке Нахабино Красногорского округа пройдет юбилейный международный благотворительный турнир по гольфу. Традиционный турнир станет одним из ярчайших событий, проходящих в рамках празднования столетия со дня образования Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК при МИД России)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в турнире примут участие дипломаты разных стран, представители деловой и политической элиты, профессионалы и любители гольфа, юниоры. Также в мероприятиях турнира ожидается участие представителей руководства МИД России, федеральных и региональных ведомств, глав и сотрудников дипломатических миссий, аккредитованных в России, известных спортсменов и артистов.

Вырученные средства от турнира передадут в благотворительные фонды, больницы, школы-интернаты и другие учреждения.