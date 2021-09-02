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Паралимпиада в Токио

Жизнь в красках. В плавании у России мультимедалисты, в паратхэквондо - первые награды

После девяти дней Паралимпиады в Токио сборная России располагается на третьем месте в медальном зачете, уступая командам Китая и Великобритании
Анна Поддубская (справа) AP Photo/Shuji Kajiyama
Описание
Анна Поддубская (справа)
© AP Photo/Shuji Kajiyama

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Девятый соревновательный день Паралимпийских игр получился урожайным на медали для российских пловцов, ими было завоевано шесть наград. Золотых нет, но для некоторых спортсменов медали стали знаковыми. Еще два призовых места у российской команды в паратхэквондо, которое впервые представлено в программе Игр, исторические результаты на счету Даниила Сидорова и Анны Поддубской.

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Одной из героинь Паралимпиады стала Валерия Шабалина. В четверг она взяла серебряную медаль на Паралимпийских играх в плавании на спине на дистанции 100 метров. Для челябинской спортсменки награда стала четвертой на Играх в Токио. До этого она завоевала три золотые медали (100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием). Спортсменку ранее уже поздравили президент России Владимир Путин и министр спорта Олег Матыцин.

В раннем детстве Шабалина получила несколько тяжелых диагнозов, ей была поставлена третья группа инвалидности. В свободное время Валерия увлекается рисованием. "Когда я рисую, то расслабляюсь, - отметила она. - Разные картинки рисую - и природу, и животных, и цветы. Все, что придет в голову".

Плаванием она начала увлекаться по инициативе мамы, на Игры приехала в статусе пятикратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы. Благодаря успехам в спорте девушка открыла для себя путешествия и знакомства с новыми местами и людьми.

"Это супер"

В том же классе серебряным призером стал Вячеслав Емельянцев. Он коснулся бортика вторым на дистанции 100 метров на спине. "Я очень рад, - сказал он, - потому что утром кое-как зашел в финал с восьмым временем, на тоненького, как говорится, но в финале показал все то, к чему готовился. Мальчик, который сегодня выиграл, появился совершенно недавно, в пандемийный год, и если бы Паралимпиада прошла на год раньше, его бы не было".

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"Но это жизнь, он здесь, и конкуренция заметно возросла. Я выиграл здесь серебро и бронзу, и это меня вдохновляет. Потому что если сравнивать с результатами 2016 года, то победители тех Игр сегодня не попали бы даже в тройку. Понимаете, как все изменилось, и поэтому я доволен своими результатами в Токио", - добавил он.

Еще одно серебро - в комбинированной эстафете 4х100 метров. Его принесла команда в составе Анастасии Гонтарь, Елизаветы Сидоренко, Виктории Ищиуловой и Ани Палян. "Серебро в эстафете - это безумное счастье и просто неописуемые эмоции. Это несравнимо даже с моим личным золотом, это совсем другие эмоции, - сказала Ищиулова. - Мне кажется, что мы радуемся больше, чем те, кто выиграл. Мы впервые выступали таким составом, и у нас все получилось".

Оставшиеся три российские медали дня в плавании бронзовые. Они на счету Вячеслава Ленского (400 метров вольным стилем), Александра Скалиух (100 метров баттерфляем) и Владимира Даниленко (50 м на спине).

Даниленко - еще один мультимедалист Игр в Токио. Он принес сборной России первую медаль Паралимпиады, став бронзовым призером в плавании на 100 м на спине. Из японской столицы он увозит три награды. "Это были мои первые Паралимпийские игры, и очень круто, что я в них поучаствовал, еще и выиграл три медали. Я не очень рассчитывал на такой результат перед соревнованиями, потому что мы видели, какая жесткая идет конкуренция, и то, что мы завоевали медали, это супер. Будем стремиться к лучшему и готовиться к Паралимпиаде в Париже. Я очень рад тому, что не стою на месте, а улучшаю свои результаты, это супер", - добавил спортсмен.

Исторические медали

В паратхэквондо у россиян тоже две бронзовые медали. У Сидорова - в весовой категории до 61 кг, у Поддубской - в весовой категории до 49 кг. Они выступали в классе K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Их медали имеют особое значение, поскольку паратхэквондо впервые представлено на Играх. Поддубская в схватке за бронзу нанесла поражение многократной чемпионке мира из Украины Виктории Марчук. Сидоров одержал убедительную победу над четырехкратным чемпионом мира из Франции Бофа Конгом.

"Естественно, я хотела большего, чем третье место, - сказала Поддубская, - старалась на все сто, но эта медаль для меня очень дорога. Я в короткое время отобралась на Игры, поэтому все приходилось делать с двойной силой, всего два года было, чтобы набрать рейтинг, поэтому каждый год перелеты, соревнования, перелеты, соревнования. В итоге на чемпионате мира стала третьей и попала в состав сборной, а потом карантин. Не скажу, что он мне сильно помешал, мы с личным тренером стали еще больше работать", - продолжила Поддубская.

"Здесь другая атмосфера, был такой момент - выходишь на выступление, вокруг тебя темнота и камеры, - рассказал Сидоров. - Подходил к своему месту, и немного тряслись ноги, только одна мысль была в голове - только бы победить, только бы золотая медаль. Но сейчас радуюсь тому, что есть".

Российская сборная располагается на третьем месте в общем зачете, завоевав 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке идет сборная Великобритании (33-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай774644167
2Великобритания33273595
3Россия32234297
4США27312280
5Украина20392584
6Нидерланды19111141
7Бразилия18132253
8Австралия17232565
9Италия13252058
10Азербайджан111416

 

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