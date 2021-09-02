Яременко: поражение на старте чемпионата Европы должно стать хорошим уроком для сборной

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Волейболисты сборной России должны сделать выводы после поражения от команды Турции на старте чемпионата Европы, чтобы в дальнейшем на турнире не допускать провалов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио уступили в первом матче чемпионата Европы команде Турции со счетом 1-3.

"Есть объективные вещи - изменение состава, амплуа игроков. Но есть и те, которые не хотелось бы видеть. Наша команда все равно могла быть сильнее и должна была добиться победы. Поэтому спишем все на стартовый матч, первый день турнира, хотя чувство двоякое", - сказал Яременко.

"Отношение к турниру серьезное, настрой боевой. Думаю, игроки сами не очень счастливы такому исходу, назовем это неприятным уроком, на старте турнира такое может случиться. Есть объективные причины - отсутствие основного диагонального, несколько травмированных игроков, неизвестный соперник. Но упускать такое преимущество и играть так нерационально, все это оставляет неприятный осадок. Остается только надеяться, что это послужит нам хорошим уроком на старте, что результат всего турнира наши страдания оправдает", - добавил он.

В следующем туре сборная России встретится с командой Нидерландов в субботу.