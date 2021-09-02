"Ак Барс" в первом матче сезона КХЛ обыграл "Йокерит"

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на своей арене обыграл хельсинкский "Йокерит" в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 244 зрителей и завершилась со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (8-я минута), Джордан Уил (19) и Никита Дыняк (35). Казанский клуб в шестой раз подряд победил "Йокерит" в матчах КХЛ.

В прошлом сезоне "Ак Барс" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф клуб из Казани дошел до полуфинала, где в семи матчах уступил будущему чемпиону - омскому "Авангарду". "Йокерит" в "регулярке" стал пятым на Западе, в розыгрыше Кубка Гагарина команда из Финляндии в первом раунде со счетом 0-4 уступила ярославскому "Локомотиву".

В следующем мате "Ак Барс" 4 сентября примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", а "Йокерит" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".