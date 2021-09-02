Яременко: на женском чемпионате Европы по волейболу началось становление новой сборной

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко призвал позитивно смотреть на итоги женского чемпионата Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

Женская сборная России на чемпионате Европы уступила в трех партиях команде Италии в 1/4 финала.

"Не ждали ничего сверхъестественного. Да, были интересные вещи, например начало становления новой команды, - сказал Яременко. - Три встречи с очень сильным соперником, а Италию я считаю фаворитом. Минусы у этой команды есть, она до сих пор недоукомплектована, так как ряд игроков, которые травмировались, мы бы могли добавить".

"Тяжело было на эту игру смотреть, но я бы искал позитив, а он был. Итоги надо проанализировать, тем более что у нас не так много времени для того, чтобы сделать новую женскую команду на короткий олимпийский цикл", - добавил он.

"Сезон был очень сложный, в новых условиях. Тренерский штаб ни к одному из игроков, которые согласились сыграть на чемпионате Европы, претензий предъявлять не в праве, так как знаю, в каких условиях все происходило. В Новогорске был замкнутый режим, свободно нельзя было передвигаться и на турнирах", - отметил он.