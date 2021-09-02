Российская теннисистка Самсонова не сумела выйти в третий круг US Open

ТАСС, 2 сентября. Россиянка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Гретье Миннен в матче второго круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу бельгийки. В третьем круге Миннен встретится с победительницей матча между американкой Лорен Дэвис, занимающей 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и канадкой Бьянкой Андрееску, посеянной под шестым номером.

Самсоновой 22 года, она занимает 52-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертого круга Уимблдона в 2021 году.

Миннен 24 года, она располагается на 104-м месте в мировом рейтинге, на ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема она не доходила далее второго круга.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).