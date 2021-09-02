Четыре фигуристки из России лидируют после короткой программы на этапе юниорского Гран-при

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянка Софья Муравьева занимает первое место после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии.

За прокат Муравьева получила 72,52 балла. Второй идет россиянка Вероника Жилина (71,57), третьей - россиянка Аделия Петросян (69,30), четвертой - россиянка Мария Захарова (69,04).

Произвольную программы девушки представят 4 сентября.

По итогам короткой программы у мужчин первым идет американец Уильям Аннис (76,21), вторым - россиянин Илья Яблоков (73,25), третьим - россиянин Кирилл Сарновский (71,48), четвертым - россиянин Андрей Анисимов (71,12).

В соревнованиях спортивных пар после короткой программы первыми идут россияне Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (60,64), вторыми - россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (58,20), третьими - представляющие Грузию Карина Сафина и Лука Берулава (57,64). Россияне Полина Костюкович и Алексей Брюханов занимают четвертую строчку (56,37).

Этап в Кошице завершится в воскресенье.