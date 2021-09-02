Миронов: "Спартак" будет стараться закрепить стиль игры, показанный в первом матче КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" будет стараться закрепить игру, которая была продемонстрирована в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Адмиралом". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:1.

"Было видно желание, настрой у ребят. Хочу поблагодарить команду за хорошую игру и болельщиков, которые вели нас в бой. Хорошее начало, будем стараться закрепить такой же стиль игры, как сегодня", - отметил Миронов.

Ворота "Спартака" защищал Алексей Красиков. Запасным голкипером был швед Оскар Данск, пополнивший состав команды в межсезонье. "Данску еще тяжело - новая страна, новая команда. Он не чувствует себя еще так хорошо. Оскар набирает форму, думаю, что в ближайшее время мы его увидим. Тут нет такого, что кто-то кого-то переиграл, конкуренция всегда идет на пользу", - сказал Миронов.

В следующем матче "Спартак" 4 сентября примет хабаровский "Амур".