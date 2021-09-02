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КХЛ

Квартальнов прокомментировал игру "Ак Барса" в первом матче КХЛ

Казанская команда обыграла "Йокерит" со счетом 3:0

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру казанского "Ак Барса" Дмитрию Квартальнову не понравилась игра команды во втором периоде стартовом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хельсинкским "Йокеритом". Об этом тренер рассказал на пресс-конференции после встречи.

В четверг "Ак Барс" на своей арене обыграл "Йокерит" со счетом 3:0.

"Немножко не понравился второй период. Где-то нам надо было пораньше меняться, немного заигрывались, не было той свежести, которая была в первом периоде", - сказал Квартальнов.

В следующем матче "Ак Барс" 4 сентября примет пекинский "Куньлунь Ред Стар".

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