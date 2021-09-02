{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Криштиану Роналду будет играть в "Манчестер Юнайтед" под седьмым номером

Эдинсон Кавани уступил семерку португальцу и взял 21-й номер
Криштиану Роналду EPA-EFE/ANTONIO COTRIM
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ANTONIO COTRIM

ТАСС, 2 сентября. Португальский нападающий Криштиану Роналду будет играть в футболке с седьмым номером в составе английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Португалец выступал за манчестерскую команду с 2003 по 2009 год, тогда он также играл под седьмым номером. До прихода Роналду этот номер принадлежал уругвайскому форварду Эдинсону Кавани, нападающий взял 21-й номер. В футболке с седьмым номером за "Манчестер Юнайтед" играли такие футболисты, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Андрей Канчельскис.

"Я не был уверен, что была возможность вновь получить седьмой номер, поэтому я хотел бы выразить огромную благодарность Кавани за этот невероятный жест", - сказал португалец, игравший под седьмым номером в "Реале" и "Ювентусе".

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальского форварда. Контракт с Роналду рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе английского клуба он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала".

Теги
Криштиану РоналдуФутбол в Англии
ЧМ-2022 по футболу
Полузащитник Фомин покинул расположение сборной России по футболу
По словам старшего врача национальной команды Владимира Хайтина, это связано с болью в спине
Полузащитник Фомин покинул расположение сборной России по футболу
Читать полностью