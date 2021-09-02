Криштиану Роналду будет играть в "Манчестер Юнайтед" под седьмым номером

ТАСС, 2 сентября. Португальский нападающий Криштиану Роналду будет играть в футболке с седьмым номером в составе английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Португалец выступал за манчестерскую команду с 2003 по 2009 год, тогда он также играл под седьмым номером. До прихода Роналду этот номер принадлежал уругвайскому форварду Эдинсону Кавани, нападающий взял 21-й номер. В футболке с седьмым номером за "Манчестер Юнайтед" играли такие футболисты, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Андрей Канчельскис.

"Я не был уверен, что была возможность вновь получить седьмой номер, поэтому я хотел бы выразить огромную благодарность Кавани за этот невероятный жест", - сказал португалец, игравший под седьмым номером в "Реале" и "Ювентусе".