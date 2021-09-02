{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Полузащитник Фомин покинул расположение сборной России по футболу

По словам старшего врача национальной команды Владимира Хайтина, это связано с болью в спине
Даниил Фомин (слева) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Даниил Фомин (слева)
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин покинул расположение сборной России по футболу перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года с командой Кипра из-за боли в спине. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На эту тему
Вратарь Песьяков покинул расположение сборной России по футболу
Вратарь Песьяков покинул расположение сборной России по футболу

Встреча Кипр - Россия состоится в Никосии 4 сентября.

"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", - сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Ранее расположение национальной команды покинул вратарь Сергей Песьяков. Фомину 24 года, в нынешнем сезоне он забил четыре мяча в шести матчах чемпионата России в составе "Динамо". За сборную России полузащитник провел четыре встречи.

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд и повторила мировой рекорд
В матче отборочного раунда чемпионата мира итальянцы сыграли вничью с командой Болгарии
Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд и повторила мировой рекорд
Читать полностью