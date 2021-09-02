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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд и повторила мировой рекорд

В матче отборочного раунда чемпионата мира итальянцы сыграли вничью с командой Болгарии
Федерико Кьеза (сборная Италии) и Петар Витанов (сборная Болгарии) EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI
Описание
Федерико Кьеза (сборная Италии) и Петар Витанов (сборная Болгарии)
© EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

ТАСС, 2 сентября. Сборная Италии по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года и продлила свою беспроигрышную серию до 35 матчей, повторив мировой рекорд.

В составе итальянской команды забитым мячом отметился Федерико Кьеза (16-я минута). У гостей отличился Атанас Илиев (39). Итальянская команда прервала победную серию из 14 игр.

Команда Роберто Манчини повторила мировой рекорд по количеству матчей подряд без поражений. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а команда Бразилии - с 1993 по 1996 год. В последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).

Летом 2021 года сборная Италии стала чемпионом Европы, выиграв все семь матчей.

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