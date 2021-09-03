Первый с 1985 года этап "Формулы-1" в Нидерландах стартует в Зандворте

ТАСС, 3 сентября. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Нидерландов - стартует в пятницу. Соревнования на автодроме в Зандворте пройдут впервые с 1985 года.

Предыдущий этап в Бельгии вызвал огромное разочарование у болельщиков. Из-за непрекращающегося дождя в Спа гонка так и не стартовала - пилоты за почти четыре часа проехали только три круга за машиной безопасности, после чего было принято решение о невозможности проведения заезда. Однако гонка была признана состоявшейся, а гонщикам была присуждена половина очков. Победу в самой короткой гонке в истории "Формулы-1" одержал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а лидер чемпионата британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал третьим, но сохранил преимущество над соперником в личном зачете в три очка.

Именно Ферстаппен стал причиной возвращения нидерландского этапа в календарь чемпионата мира - последний Гран-при в стране прошел в 1985 году. Нарастающая популярность пилота "Ред Булл" заставила организаторов задуматься над проведением этапа, они просчитали экономическую выгоду и начали реконструкцию автодрома в Зандворте, который принимал у себя Гран-при "Формулы-1" с 1952 года. Гонка здесь должна была состояться еще в прошлом году, но была отменена из-за пандемии коронавируса. Во время нынешнего этапа разрешено заполнять автодром на 2/3 от вместимости (105 тыс. человек).

Длина круга трассы в Зандворте составляет 4 259 метров, это самый короткий трек в календаре после Гран-при Монако. Трасса включает в себя 14 поворотов, два из которых с углом наклона в 18 градусов, что является нетипичным для треков из календаря "Формулы-1". При этом трасса достаточно узкая, что может затруднить обгоны.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).