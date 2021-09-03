В десятый день Паралимпиады в Токио разыграют 55 комплектов наград

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Соревнования по стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочча, гребле на байдарке и каноэ, велоспорту, стрельбе, голболу, футболу сидя, плаванию, настольному теннису, тхэквондо, теннису на колясках и баскетболу на колясках пройдут в десятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Всего в пятницу разыграют 55 комплектов наград.

Жизнь в красках. В плавании у России мультимедалисты, в паратхэквондо - первые награды

Российская сборная располагается на третьем месте в общем зачете, завоевав 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке идет сборная Великобритании (34-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44).

Наибольшее количество медалей будет разыграно на Национальном стадионе, где определятся победители в 17 легкоатлетических дисциплинах. В плавании станут известны имена 16 паралимпийских чемпионов. В пятницу пройдут финальные встречи по голболу.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Могучая

В легкой атлетике за медаль Паралимпиады поборется чемпионка Европы в прыжках в длину Александра Могучая. Она принимала участие в Паралимпийских Играх в Афинах, Лондоне и Пекине, на Играх в Токио спортсменка уже выступила в соревнованиях по бегу - стала восьмой на дистанции 100 метров, но при этом показала свой лучший результат. По словам легкоатлетки, стометровка - не ее конек, а вот на профильные для себя прыжки в длину она настроена серьезно.

Помимо соревновательной карьеры, Могучая уделяет много времени своей "работе по совместительству". Александра - тренер и владелец фитнес-студии, она активно ведет соцсети, где выкладывает полезные ролики с физкультурой и упражнениями, создала и запустила несколько учебных курсов по полезному фитнесу.

На личной странице Могучей отдельно отмечено, что фамилия - настоящая. Отец Александры - Валерий Могучий, многолетний капитан клуба по хоккею с мячом "Север" из Северодвинска.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.