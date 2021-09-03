12-й сезон Высшей хоккейной лиги стартует в пятницу

ТАСС, 3 сентября. Сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который станет 12-м в истории, стартует в пятницу. В нем примут участие 27 команд - на одну больше, чем в прошлом году.

Фаворитами сезона можно назвать действующего обладателя Кубка Петрова "Югру" из Ханты-Мансийска, финалиста сезона новокузнецкий "Металлург" и тюменский "Рубин". Команда Вадима Епанчинцева сохранила свой костяк, потеряв лишь двух бомбардиров, отправившихся в Континентальную хоккейную лигу: Никита Тертышный перешел в "Трактор", а Кирилл Пилипенко - в "Сочи". Несмотря на потери, в межсезонье "Югра" успела выиграть турниры в Альметьевске и Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора "Югры" Василия Филипенко, клуб структурно и морально готов к тому, чтобы вернуться в КХЛ, однако остается финансовый вопрос. "Во-первых - это должны быть внебюджетные финансы, а во-вторых - существенные финансы. Также в КХЛ растет пол зарплат, который уже сейчас минимум в пять раз больше нашего. И это минимум для лиги, а заходить с такими возможностями - не самый лучший вариант", - приводит слова Филипенко пресс-служба клуба.

"Металлург" перед сезоном возглавил Эдуард Занковец, работавший ранее в петербургском "Динамо" и сменивший Евгения Попихина. Как и "Югра", новокузнецкая команда подписала новые контракты с лидерами - Валерием Поляковым, Даниилом Ердаковым и чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года Максимом Кицыным. Сибирская команда в межсезонье выиграла один турнир. "Югра" и "Металлург" сыграют в первом матче сезона в Ханты-Мансийске.

С "Металлургом" свой первый матч дома в Тюмени проведет и "Рубин", выигравший домашний предсезонный турнир.

"Динамо" поменяло фарм-клуб

Летом ВХЛ пополнили две команды. В лиге дебютирует тульский клуб АКМ, созданный на базе "Академии Михайлова", чья команда сначала выступала только в Молодежной хоккейной лиге. Также в предстоящем сезоне будут выступать "Омские Крылья", которые входят в систему "Авангарда".

Было упразднено "Динамо", выступавшее в Красногорске. Команда была фарм-клубом столичного "Динамо", но решением руководства бело-голубых была ликвидирована. Новым фарм-клубом московского клуба станет команда из Санкт-Петербурга.

Регулярный сезон завершится 17 февраля. 16 клубов выйдут в плей-офф, который пройдет с 21 февраля по 30 апреля.