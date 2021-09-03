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Паралимпиада в Токио

Работницкий завоевал серебряную медаль Паралимпиады в беге на 1 500 метров

Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 55,78 секунды

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Александр Работницкий завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Работницкий преодолел дистанцию за 3 минуты 55,78 секунды. Первое место занял британец Оуэн Миллер (3.54,57), третьим стал представитель Италии Ндиага Дьен (3.57,24). Другой российский спортсмен Павел Саркеев занял шестое место в финальном забеге.

Работницкому 27 лет. Он является двукратным чемпионом Европы и серебряным призером европейского первенства.

Российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 32 золотые, 24 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке идет сборная Великобритании (35-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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