Костин: "Динамо" будет стараться завоевать медали чемпионата России по футболу

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московское "Динамо" будет стараться попасть в тройку сильнейших команд чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ с 2008 года выступает генеральным спонсором футбольного клуба "Динамо". После шести туров бело-голубые набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Мы же обещали, что подтянем "Динамо", внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался - надо еще прожить. ВТБ взялся за это и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.