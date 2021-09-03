{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Костин: "Динамо" будет стараться завоевать медали чемпионата России по футболу

Московский клуб в шести турах сезона-2021/22 Российской премьер-лиги набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице
Глава ВТБ Андрей Костин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московское "Динамо" будет стараться попасть в тройку сильнейших команд чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ с 2008 года выступает генеральным спонсором футбольного клуба "Динамо". После шести туров бело-голубые набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Мы же обещали, что подтянем "Динамо", внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался - надо еще прожить. ВТБ взялся за это и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
Российский футболКостин, Андрей ЛеонидовичВосточный экономический форум
Паралимпиада в Токио
Россиянка Могучая завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину
Российская спортсменка в лучшей из шести попыток показала результат 5,67 метра
Читать полностью