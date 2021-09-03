Путин: турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано занимает важное место в спортивной программе ВЭФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров, который проходит в рамках спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Эти престижные состязания занимают важное место в насыщенной спортивной программе Восточного экономического форума и собирают во Владивостоке сплоченную команду юных единоборцев из многих государств, - говорится в послании российского лидера, текст которого опубликован в пятницу на сайте Кремля. - Всех их отличает великолепная физическая подготовка, исключительное трудолюбие, твердая приверженность идеям и ценностям дзюдо и, конечно, искреннее стремление достойно защитить спортивную честь своей страны".

Путин выразил уверенность, что "турнир пройдет на высокой соревновательной ноте, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере, а его участники в напряженных, бескомпромиссных поединках продемонстрируют незаурядное мастерство, настойчивость и волю".

Президент пожелал спортсменам и зрителям состязаний успехов и незабываемых впечатлений.

Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано проходит во Владивостоке под патронатом главы государства в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Организаторы объявили, что соревнования этого года пройдут в новом формате матчевой встречи юниорских сборных России и мира.