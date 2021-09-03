Матыцин: спорные моменты в художественной гимнастике нужно решать в правовом поле

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопросы, касающиеся спорных моментов в судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике, нужно решать в правовом поле. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России отправил запрос в Международную федерации гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований. Технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.

"Я не являюсь профессионалом в гимнастике и в художественной гимнастике, к мнению международной федерации всегда относились и относимся с уважением, - сказал Матыцин. - Я думаю, что, если на сегодняшний день остаются какие-то разногласия и недопонимания, их надо решать в рамках правового поля. И знаю, опять же, что президент Международной федерации гимнастики очень позитивно и конструктивно относится и к нашей федерации, ко всем аспектам развития гимнастики, художественной гимнастики в Российской Федерации, с большим уважением относится к [президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики и главному тренеру сборной России] Ирине Александровне Винер-Усмановой, которая, по сути дела, является, наверное, основателем международного активного пула, который позволяет развивать художественную гимнастику во всем мире. И многие специалисты, которые подготовлены в других зарубежных странах, прошли школу Ирины Александровны и не раз приезжали в Российскую Федерацию".

"По сути дела, благодаря вот такой активной работе и конкуренция возросла в художественной гимнастике. Поэтому надеюсь, что мнение достаточно профессиональное", - добавил он.

Матыцин ответил на вопрос, может ли Министерство спорта России помочь федерации при обращении в Спортивный арбитражный суд. "Я не думаю, что нужна какая-то помощь или содействие, если Ириной Александровной и Всероссийской федерацией художественной гимнастики будет принято решение о дальнейшем обсуждении этого вопроса", - отметил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.