Стадион "Спартака" будет заполнен на 30% на матче между сборными России и Мальты

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион "Спартака" "Открытие Банк Арена" на отборочном матче чемпионата мира по футболу между командами России и Мальты будет заполнен на 30%. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Матч Россия - Мальта пройдет 7 сентября. "Открытие Банк Арена" вмещает 45,3 тыс. человек.

"Тестирование комбинированного подхода по допуску зрителей будет продолжено, и 7 сентября на матче с Мальтой максимальная вместимость [стадиона] составит 30%", - сказал Алаев.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, максимальная вместимость арен на спортивных мероприятиях в Москве составляет 3 тыс. человек. Однако на отборочный матч чемпионата мира Россия - Хорватия, который состоялся 1 сентября и завершился со счетом 0:0, было допущено до 20 тыс. человек, сверх квоты в 3 тыс. зрителей на игру получили доступ болельщики с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.