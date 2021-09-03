Путин не исключил, что РФ может подать заявку на проведение Олимпиады

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает, что РФ может подать заявки на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке. Однако, по мнению главы государства, пока говорить об этом преждевременно, поскольку должно быть соблюдено несколько условий.

"К сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр", - констатировал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу.

"Но мы всегда поддерживали [олимпийское движение], и надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примеси политического характера", - отметил российский лидер. "Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации, Дальний Восток и Владивосток - одна из перспективных площадок", - ответил Путин на вопрос о возможной заявке РФ на проведение Олимпиады во Владивостоке в 2036 году. Однако глава государства заметил, что "говорить об этом пока рановато, надо все посчитать".