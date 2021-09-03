Гимнастка Еремина возобновила тренировки и намерена побороться за место в сборной

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике в личном многоборье Елена Еремина возобновила тренировки и намерена в будущем вновь выступать на высоком уровне. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Вера Киряшова.

Чемпионат мира 2017 года, который проходил в Монреале, пришелся на первый год выступлений Ереминой на взрослом уровне. Тогда кроме бронзы в многоборье она сумела завоевать серебро в упражнении на брусьях. В 2018 году спортсменке была сделана операция на позвоночнике, после которой она длительное время восстанавливалась. Еремина была заявлена на весенний чемпионат России в Пензе, однако в самом турнире не участвовала. Она также пропустила июньский Кубок России в Новосибирске, по итогам которого был сформирован состав олимпийской команды на Играх в Токио.

"Лене нужно было взять паузу для того, чтобы пройти перезагрузку. Сейчас она возобновила тренировки, чтобы в будущем вновь выступать на высоком уровне", - заметила Киряшова.

В активе 20-летней Ереминой есть также серебро чемпионата Европы - 2017 в упражнении на брусьях.