Путин: полноценное участие РФ в спортивных соревнованиях зависит от политизирующих спорт

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что полноценное участие РФ в крупных международных спортивных соревнованиях зависит не от Москвы, а от тех, кто политизирует спорт.

Отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, глава государства затронул тему возможности подачи заявки РФ на проведение Олимпиады. Однако одним из условий для этого он назвал полноценное участие страны в крупных международных соревнованиях. "А это зависит не от нас. Это зависит от тех, кто политизирует международный спорт", - заметил российский лидер.

"Надеюсь, что объединительных площадок, таких как искусство, спорт, борьба с общими вызовами, уже достаточно для того, чтобы мы руководствовались соображениями общих интересов, а не эгоистичными, не какими-то политико-эгоистическими соображениями", - убежден Путин.