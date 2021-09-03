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Паралимпиада в Токио

Сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх

Российская команда на Играх в Токио завоевала 104 награды и превзошла достижение, установленное в 2021 году в Лондоне
Давид Джатиев, Дмитрий Сафронов и Артем Калашян AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Давид Джатиев, Дмитрий Сафронов и Артем Калашян
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые медали на Играх в Токио, что является лучшим результатом команды в истории выступлений на Паралимпиадах.

В пятницу пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине, принеся сборной России 103-ю награду. Позднее бронзу российской команде принес пловец Роман Макаров на дистанции 100 метров баттерфляем.

Ранее лучшим результатом сборной России было 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых) на Паралимпийских играх в Лондоне. Россияне не выступали на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за допингового скандала.

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
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